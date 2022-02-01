Адвокат підкреслив, що активісти дедалі більше уваги зосереджують на шантажі українських підприємств.

У моїй практиці адвокатській були випадки, коли до мене зверталися директори підприємств на предмет того, що ці екорейдери тероризували адміністрацію підприємств і просто не давали працювати, тим самим вимагаючи якусь винагороду,

– розповів фахівець.

Ігор Сєрков порекомендував керівникам підприємств, які зазнали атаки екорейдерів, негайно звертатися до правоохоронних органів та писати заяву про скоєння кримінального правопорушення.