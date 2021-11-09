Такое мнение высказали сразу несколько народных депутатов, выступая в Верховной Раде. Обращение одного из крупнейших инвестиционных проектов в Запорожской области стало причиной таких выводов. Уже несколько лет псевдоактивисты и местные чиновники пытаются заблокировать работу предприятия.

По словам народного депутата Украины, главы подкомитета ВР по вопросам экономической и финансовой политики в АПК Артема Черноморова, основанием для обращения являются произвол и рейдерские действия со стороны определенных чиновников, находящихся на территории Запорожской области.

Они, прикрываясь экологическими активистами, хотят спровоцировать и поднять бунт местного населения, и тем самым совершить определенные действия в сторону рейдерских захватов,

– добавил нардеп.

В Запорожской области в течение восьми месяцев работала специальная экспертная группа признанных специалистов-экологов, чтобы узнать, в чем же дело таких блокировок. Установили: предприятие не угрожает ни местной экологии, ни здоровью людей.

Депутаты же предостерегают, что без должного реагирования правоохранителей – шантаж на экологической тематике способен быстро распространиться. В результате чего экотеррор может серьезно подорвать все попытки экономического роста после коронакризиса.