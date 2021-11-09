Таку думку висловили одразу кілька народних депутатів, виступаючи у Верховній Раді. Звернення одного з найбільших інвестиційних проєктів у Запорізькій області стало причиною для таких висновків. Вже кілька років поспіль псевдоактивісти та місцеві чиновники намагаються заблокувати роботу підприємства.

За словами народного депутата України, голови підкомітету ВР з питань економічної та фінансової політики в АПК Артема Чорноморова, підставою для звернення є свавілля та рейдерські дії з боку певних можновладців, які знаходяться на території Запорізької області.

Вони, прикриваючись екологічними активістами, хочуть спровокувати і підняти бунт місцевого населення, і тим самим зробити певні дії в сторону рейдерських захоплень,

– додав нардеп.

У Запорізькій області протягом восьми місяців працювала спеціальна експертна група визнаних фахівців-екологів, щоб довідатись у чому ж справа таких блокувань. Встановили: підприємство не загрожує ані місцевій екології, ані здоров'ю людей.

Депутати ж застерігають, що без належного реагування правоохоронців – шантаж на екологічній тематиці здатен швидко поширитися. Внаслідок чого екотерор може серйозно підірвати усі спроби економічного зростання після коронакризи