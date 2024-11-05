Постановление было обнародовано в Едином реестре судебных решений накануне.

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Лагуна обьявили в розыск

Решение касается уголовного производства № 12021000000000940 от 23.07.2021, в котором Лагун проходит как один из обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьей 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, дело касается продажи ценных бумаг в 2015 году). В документе суда указано, что 24.09.2024, 30.09.2024 и 22.10.2024 Лагун участвовал в подготовительных заседаниях "в режиме видеоконференцсвязи с использованием собственных технических средств".

При этом прокурор ходатайствовал об объявлении Лагуна в розыск и приостановлении производства по делу, поскольку обвиняемый уклоняется от явки в суд. Кроме того, указал, что сторона защиты не предоставила документального подтверждения точного местонахождения обвиняемого. Защитник Лагуна возразил, что обвиняемый находится на территории Республики Австрия и проходит там лечение. Между тем, отметила, что обвиняемый желает участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции.

Сам Лагун, согласно материалам судебного решения, подтвердил, что находится в Австрии уже более года.

“Согласно доводов обвиняемого и его защитников, последний с апреля-мая 2023 года находится за пределами Украины, в Республике Австрия, однако, доказательств точного места пребывания обвиняемого, а также, как оснований пребывания, так и пересечения границы суду не представлено. Судом принимались меры по истребованию из Государственной пограничной службы Украины информации в подтверждение или опровержение сведений о пересечении границы Украины обвиняемым в период с октября 2021 года по время исполнения решения суда от 30.09.2024 и в соответствии с письмом от 09.10.2024 ... усматривается, что Лагун пересекал государственную границу Украины в пункте пропуска Борисполь-D, выезд 02.10.2021 в 15:26 и въезд 07.10.2021 в 20:35. Другая информация, то есть по состоянию на время исполнения решения суда отсутствует”, - говорится в решении суда. Очевидно, что Лагун выехал из Украины нелегальным способом.

Согласно решению, действующим УПК Украины не предусмотрено использование собственных электронных средств для обеспечения технической возможности участия лица в судебных заседаниях по рассмотрению уголовного производства. Поэтому суд принял решение объявить Лагуна в международный розыск, а производство до его розыска – остановить.

Организацию выполнения постановления поручено Офису Генерального прокурора.

Ранее Шевченковский суд г. Киева объявил Лагуна в национальный розыск по уголовному делу №761/8406/23, в котором экс-банкир выступает обвиняемым в эпизоде по выводу из банка средств на сумму более 76,5 миллиона долларов.

Напомним, в Хозяйственном суд Киева уже второй раз отклонил ходатайство адвокатов Лагуна об открытии дела о его банкротстве как физического лица. Согласно проекту плана реструктуризации долгов Лагуна, которым он дополнил свое заявление в суд, из общей суммы его задолженности в размере 12,635 миллиарда гривен он просил списать 10,752 миллиарда гривен, что составляет 85% от общей задолженности.

Как отмечается в постановлении суда, предложение Николая Лагуна по реструктуризации долга не соответствует закономерным ожиданиям кредиторов, среди которых два государственных банка. По оценке суда, обстоятельства дела в целом не свидетельствуют о добросовестности поведения должника, а также о том, что должник будет стремиться к компромиссу с кредиторами об условиях реструктуризации долгов и принимать меры для удовлетворения их требований. Также Николай Лагун с 2022 года фактически проживает за границей, а на территории Украины находится в розыске,

– рассказали в Нацбанке.