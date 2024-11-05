Ухвала була оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень напередодні.

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Лагун незаконно покинув Україну

Рішення стосується кримінального провадження № 12021000000000940 від 23.07.2021, у якому Лагун проходить як один із обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, справа стосується продажу цінних паперів в 2015 році). В документі суду вказано, що 24.09.2024, 30.09.2024 та 22.10.2024 Лагун брав участь у підготовчих засіданніх "в режимі відеоконференцзвʼязку з використанням власних технічних засобів".

При цьому прокурор клопотав про оголошення Лагуна у розшук та зупинення провадження у справі, оскільки обвинувачений ухиляється від явки до суду. Окрім того, вказав, що сторона захисту не надала документального підтвердження точного місцезнаходження обвинуваченого. Захисник Лагуна заперечив, що обвинувачений перебуває на території Республіки Австрія та проходить там лікування. Між тим, зазначила, що обвинувачений бажає брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції.

Сам Лагун, згідно з матеріалами судового рішення, підтвердив, що перебуває в Австрії вже більше року.

“Згідно доводів обвинуваченого та його захисників, останній з квітня-травня 2023 року перебуває за межами України, в Республіці Австрія, однак, доказів щодо точного місця перебування обвинуваченого, а також, як підстав перебування, так і перетину кордону суду не представлено. Судом вживались заходи щодо витребування з Державної прикордонної служби України інформації на підтвердження або спростування відомостей щодо перетину кордону України обвинуваченим в період з жовтня 2021 року по час виконання ухвали суду від 30.09.2024 та відповідно до листа від 09.10.2024 … вбачається, що Лагун перетинав державний кордон України у пункті пропуску Бориспіль-D, виїзд 02.10.2021 о 15:26 та вʼїзд 07.10.2021 о 20:35. Інша інформація, тобто станом на час виконання ухвали суду відсутня”, - йдеться у рішенні суду. Очевидно, що Лагун виїхав з України в нелегальний спосіб.

Згідно з рішенням, чинним КПК України не передбачено використання власних електронних засобів для забезпечення технічної можливості участі особи у судових засіданнях з розгляду кримінального провадження. Відтак суд ухвалив рішення оголосити Лагуна у міжнародний розшук, а провадження до його розшуку – зупинити.

Організацію виконання ухвали доручено Офісу Генерального прокурора.

Раніше Шевченківський суд міста Києва оголосив Лагуна в національний розшук у кримінальній справі №761/8406/23, у якій екс-банкір виступає обвинувачуваним в епізоді з виведення з банку коштів на суму понад 76,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, у Господарському суд Києва вже вдруге відхилив клопотання адвокатів Лагуна щодо відкриття справи про його банкрутство як фізичної особи. Відповідно до проєкту плану реструктуризації боргів Лагуна, яким він доповнив свою заяву до суду, з загальної суми його заборгованості в розмірі 12,635 мільярда гривень він просив списати 10,752 мільярда гривень, що становить 85% від загальної заборгованості.

Як зазначається в ухвалі суду, пропозиція Миколи Лагуна із реструктуризації боргу не відповідає закономірним очікуванням кредиторів, серед яких два державних банки. За оцінкою суду, обставини справи загалом не свідчать про добросовісність поведінки боржника, а також про те, що боржник прагнутиме компромісу з кредиторами щодо умов реструктуризації боргів та вживатиме заходів для задоволення їх вимог. Також Микола Лагун з 2022 року фактично проживає за кордоном, а на території України перебуває в розшуку,

– розповіли в Нацбанку.