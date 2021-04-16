НАБУ и САП вместе с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции разоблачили бывшего чиновника правоохранительных органов. Он на закупке оборудования и спецодежды "заработал" почти миллион гривен.

На правонарушении поймали экс-начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции. Он получил почти 980 тысяч гривен неправомерной выгоды и легализовал их.

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Сделку экс-полицейский провернул со знакомым

Тогдашний полицейский чиновник организовал вместе со знакомым предпринимателем преступную схему. Вместе они закупали спецоборудование и костюмы для подразделения на Луганщине. Нацполиция оплатила за это около 3 миллионов в украинской валюте.

Из этих средств частный предприниматель перечислил 980 тысяч за якобы юридические услуги одной из компаний. Конечным бенефициаром этой фирмы был именно упомянутый чиновник Нацполиции.

Ранее подозрение выдвинули экс-чиновнику Минобороны

Отметим, что ранее выдвинули подозрение бывшему чиновнику Минобороны. Он нажился на государстве еще больше. Во время махинаций со строительством жилья, он получил 15 миллионов гривен. Ни одна из квартир на баланс военного ведомства передана ни была.