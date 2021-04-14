Бывшему чиновнику Минобороны сообщили о подозрении. Экс-чиновник нанес государству ущерб на 15 миллионов. Эти деньги подозреваемый получил благодаря сделкам с квартирами для военных.

Производство открыли по факту завладения государственным имуществом по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Подозреваемый в 2016 году заключил дополнительное соглашение об инвестировании строительства на земельном участке военного назначения в Киеве.

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Стоимость 1 квадратного метра жилья значительно занизили

Таким образом подконтрольное предприятие получило незаконные прибыли, так как занизило стоимость проинвестированной площади.

Цена 1 квадратного метра жилья в домах значительно выше, чем в актах приемки. Поэтому чиновник Минобороны безосновательно передал подконтрольному обществу имущественные права на 1 471 квадратный метр площади.

Обратите внимание! Вопреки закону ни одна квартира Министерству обороны передана не была.

Сумма нанесенного ущерба – 15 миллионов гривен

Экспертиза установила сумму нанесенного ущерба – 15 миллионов гривен. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление ГБР.