В Хмельницкой области полицейские разоблачили главу одной из ОТО на получении взятки. Чиновник требовал у предпринимателя почти 4 тысячи долларов за "нужное" решение исполкома.

Правоохранители поймали недобросовестного чиновника "на горячем" – получении взятки.

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Что известно о коррупции главы ОТО

Чиновник требовал у предпринимателя 3 800 долларов. Взамен обещал повлиять на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории общины.

Полицейские задержали главу ОТО в момент получения им части взятки – 1 300 долларов.

Что грозит чиновнику

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении влиянием, а именно – получение взятки.

Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (12 750 – 25 500 гривен) или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании должностному лицу меры пресечения.

Обратите внимание! Ранее Служба безопасности Украины задержала депутата Бориспольского районного совета на взятке. Пока неизвестно, о какой именно сумме идет речь. Экс-нардеп Игорь Мосийчук тогда заявил, что речь идет о "слуге народа" Юрии Будюке.



На Хмельнитчине главу ОТО поймали на взятке / Фото Нацполиции