На Хмельнитчине полиция поймала на взятке главу ОТО
В Хмельницкой области полицейские разоблачили главу одной из ОТО на получении взятки. Чиновник требовал у предпринимателя почти 4 тысячи долларов за "нужное" решение исполкома.
Источник:Нацполиция
Правоохранители поймали недобросовестного чиновника "на горячем" – получении взятки.
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Что известно о коррупции главы ОТО
Чиновник требовал у предпринимателя 3 800 долларов. Взамен обещал повлиять на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории общины.
Полицейские задержали главу ОТО в момент получения им части взятки – 1 300 долларов.
Что грозит чиновнику
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотреблении влиянием, а именно – получение взятки.
Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (12 750 – 25 500 гривен) или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании должностному лицу меры пресечения.
На Хмельнитчине главу ОТО поймали на взятке / Фото Нацполиции
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