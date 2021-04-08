У одного из Черновицких чиновников 8 апреля провели обыск. Речь идет о главе райгосадминистрации Дмитрии Козарийчуке.

Об обыске сообщила пресс-секретарь департамента стратегических расследований Наталья Калиновская. Обыски проводят в его кабинете в рамках уголовного производства.

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Как сообщили собственные источники, Дмитрия Козарийчука подозревают в вымогательстве взятки. Его сумма пока не известна.

Что известно про Козарийчука