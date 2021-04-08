У главы Черновицкой райгосадминистрации проводят обыски
У одного из Черновицких чиновников 8 апреля провели обыск. Речь идет о главе райгосадминистрации Дмитрии Козарийчуке.
Источник:"Суспільне"
Об обыске сообщила пресс-секретарь департамента стратегических расследований Наталья Калиновская. Обыски проводят в его кабинете в рамках уголовного производства.
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Как сообщили собственные источники, Дмитрия Козарийчука подозревают в вымогательстве взятки. Его сумма пока не известна.
Что известно про Козарийчука
- Дмитрия Козарийчука назначили на должность председателя РГА 26 февраля 2021 года.
- По образованию – юрист.
- Он работал помощником прокурора в прокуратурах Черновицкой и Львовской областей.
- Работы не чурался – работал заместителем директора на предприятии по выращиванию зерновых культур и мясничества.
- Чуть позже возглавлял Заставновскую РГА.
- Был прихвостнем Валерия Божика от "Слуги народа" – выступил его доверенным лицом.
- В Черновицкий облсовет баллотировался от партии "Победа Пальчевского".
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