"Слугу" из Бориспольского райсовета задержали на взятке, – экс-нардеп
Служба безопасности Украины задержала депутата Бориспольского районного совета на взятке. Пока неизвестно о какой именно сумме идет речь. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что речь идет о "слуге народа" Юрие Будюке.
Источник:24 канал
Правоохранители уже вручают злоумышленнику сообщение о подозрении. Об этом журналистам 24 канала рассказали в СБУ.
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По информации в телеграмме Игоря Мосийчука, подозрение якобы вручили депутату от "Слуги народа" Юрию Будюку.
Что известно о Юрии Будюке
Источник: декларация Будюка
- Согласно информации в декларации, депутат женат и имеет дочь и сына.
- Он владеет квартирой в Киеве площадью 113 квадратных метров.
- Также у Будюка есть 2 автомобиля – Porshe стоимостью 400 тысяч гривен и Mersedes-Benz за 840 тысяч.
- В собственности депутата есть 33% ООО "Мани Кредит", 10% "Вельт Экспресс" и 100% товарной биржи "Первая универсальная биржа Украины".
Последние случаи взяточничества
- Брата одиозного судьи Павла Вовка задержали на "горячем" при получении 100 тысяч долларов. Правоохранители также обнаружили у него более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- 31 марта в Бердянске на взятке поймали декана вуза, которая требовала у студентов 6 тысяч гривен за сдачу экзамена.
- Во Львове пьяный виновник ДТП предлагал патрульным 1000 долларов, чтобы они не составляли на него админпротокол.
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