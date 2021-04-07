Служба безпеки України затримала депутата Бориспільської районної ради на хабарі. Наразі невідомо про яку саме суму мовиться. Екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що мовиться про "слугу народу" Юрія Будюка.

Правоохоронці вже вручають зловмиснику повідомлення про підозру. Про це журналістам 24 каналу розповіли у СБУ.

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За інформацією у телеграмі Ігоря Мосійчука, підозру нібито вручили депутату від "Слуги народу" Юрію Будюку.

Що відомо про Юрія Будюка

Джерело: декларація Будюка

Згідно з інформацією у декларації, депутат одружений та має доньку і сина.

Він володіє квартирою у Києві площею 113 метрів квадратних.

Також у Будюка є 2 автомобілі – Porshe вартістю 400 тисяч гривень та Mersedes-Benz за 840 тисяч.

У власності депутата є 33% ТОВ "Мані Кредит", 10% "Вельт Експрес" та 100% товарної біржі "Перша універсальна біржа Україна".

Останні випадки хабарництва

Брата одіозного судді Павла Вовка затримали на "гарячому" при отриманні 100 тисяч доларів. Правоохоронці також виявили у нього понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

31 березня у Бердянську на хабарі спіймали декана вишу, яка вимагала у студентів 6 тисяч гривень за складання іспиту.

У Львові п'яний винуватиць ДТП пропонував патрульним 1000 доларів, аби вони не складали на нього адмінпротокол.

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