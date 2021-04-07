"Слугу" з Бориспільської райради затримали на хабарі, – екснардеп
Служба безпеки України затримала депутата Бориспільської районної ради на хабарі. Наразі невідомо про яку саме суму мовиться. Екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що мовиться про "слугу народу" Юрія Будюка.
Джерело:24 канал
Правоохоронці вже вручають зловмиснику повідомлення про підозру. Про це журналістам 24 каналу розповіли у СБУ.
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За інформацією у телеграмі Ігоря Мосійчука, підозру нібито вручили депутату від "Слуги народу" Юрію Будюку.
Що відомо про Юрія Будюка
Джерело: декларація Будюка
- Згідно з інформацією у декларації, депутат одружений та має доньку і сина.
- Він володіє квартирою у Києві площею 113 метрів квадратних.
- Також у Будюка є 2 автомобілі – Porshe вартістю 400 тисяч гривень та Mersedes-Benz за 840 тисяч.
- У власності депутата є 33% ТОВ "Мані Кредит", 10% "Вельт Експрес" та 100% товарної біржі "Перша універсальна біржа Україна".
Останні випадки хабарництва
- Брата одіозного судді Павла Вовка затримали на "гарячому" при отриманні 100 тисяч доларів. Правоохоронці також виявили у нього понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- 31 березня у Бердянську на хабарі спіймали декана вишу, яка вимагала у студентів 6 тисяч гривень за складання іспиту.
- У Львові п'яний винуватиць ДТП пропонував патрульним 1000 доларів, аби вони не складали на нього адмінпротокол.
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