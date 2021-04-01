У Бердянську на Запоріжжі 31 березня спіймали на хабарі декана місцевого вишу. Жінка вимагала гроші за здачу іспитів у студентів . Їх мали приносити частинами.

Викладачку викрили на здійсненні корупційної схеми під час роботи. Це трапилося в її кабінеті.

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Слідчі встановили, що жінка вимагала гроші в студентів за успішну здачу іспиту. Вартість цієї "послуги" вона оцінювала в 6 тисяч гривень.

Її затримали якраз у момент отримання частини суми. Правоохоронці зафіксували передачу 3 тисяч гривень. Також на фото поліції видно букет квітів. Однак, чи принесли їх студенти – не повідомляють.



Фото грошей, які отримувала декан / Фото Нацполіції

Науковій працівниці оголосили підозру оперативники та слідчі відділу стратегічних розслідувань під керівництвом прокуратури.

Що загрожує за таке порушення

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зараз триває досудове розслідування.

Якщо вину декана доведуть, їй загрожує:

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років;

позбавлення права працювати в системі освіти терміном на 3 роки;

конфіскація майна.

Зверніть увагу! 10 березня на отриманні хабаря затримали заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук. Він отримував гроші від підприємця за оренду приміщення в центрі Києва.