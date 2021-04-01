Требовала деньги на экзаменах: в Бердянске разоблачили коррумпированного декана – фото
В Бердянске на Запорожье 31 марта поймали на взятке декана местного вуза. Женщина требовала деньги за сдачу экзаменов у студентов. Их должны были приносить частями.
Источник:Полиция Запорожской области
Преподавательницу уличили в осуществлении коррупционной схемы на работе. Это случилось в ее кабинете.
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Больше о ее системе
Следователи установили, что женщина вымогала деньги у студентов за успешную сдачу экзамена. Стоимость этой "услуги" она оценивала в 6 тысяч гривен.
Ее задержали как раз в момент получения части суммы. Правоохранители зафиксировали передачу 3 тысяч гривен. Также на фото полиции видно букет цветов. Однако, принесли ли их студенты – не сообщается.
Фото денег, которые получала декан / Фото Нацполиции
Научной работницы объявили подозрение оперативники и следователи отдела стратегических расследований под руководством прокуратуры.
Что грозит за такое нарушение
Правоохранители открыли производство по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Продолжается досудебное расследование.
Если вину декана докажут, ей грозит:
- лишения свободы на срок от 5 до 10 лет;
- лишение права работать в системе образования сроком на 3 года;
- конфискация имущества.
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