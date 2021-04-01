В Бердянске на Запорожье 31 марта поймали на взятке декана местного вуза. Женщина требовала деньги за сдачу экзаменов у студентов. Их должны были приносить частями.

Преподавательницу уличили в осуществлении коррупционной схемы на работе. Это случилось в ее кабинете.

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Больше о ее системе

Следователи установили, что женщина вымогала деньги у студентов за успешную сдачу экзамена. Стоимость этой "услуги" она оценивала в 6 тысяч гривен.

Ее задержали как раз в момент получения части суммы. Правоохранители зафиксировали передачу 3 тысяч гривен. Также на фото полиции видно букет цветов. Однако, принесли ли их студенты – не сообщается.



Фото денег, которые получала декан / Фото Нацполиции

Научной работницы объявили подозрение оперативники и следователи отдела стратегических расследований под руководством прокуратуры.

Что грозит за такое нарушение

Правоохранители открыли производство по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Продолжается досудебное расследование.

Если вину декана докажут, ей грозит:

лишения свободы на срок от 5 до 10 лет;

лишение права работать в системе образования сроком на 3 года;

конфискация имущества.

Обратите внимание! 10 марта на получении взятки задержали заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Он получал деньги от предпринимателя за аренду помещения в центре Киева.