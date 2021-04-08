У очільника Чернівецької райдержадміністрації проводять обшуки
У одного з Чернівецьких чиновників 8 квітня провели обшук. Мовиться про голову райдержадміністрації Дмитра Козарійчука.
Джерело:"Суспільне"
Про обшук повідомила речниця департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська. Обшуки проводять у його кабінеті в рамках кримінального провадження.
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Як повідомили власні джерела, Дмитра Козарійчука підозрюють у вимаганні хабаря. Його сума поки не відома.
Що відомо про Козарійчука
- Дмитра Козарійчука призначили на посаду голови РДА 26 лютого 2021 року.
- За освітою — юрист.
- Він працював помічником прокурора у прокуратурах Чернівецької та Львівської областей.
- Роботи не цурався – працював заступником директора на підприємстві по вирощуванню зернових культур та м'ясництва.
- Трохи пізніше очолював Заставнівську РДА.
- Був посіпакою Валерія Божика від "Слуги народу" – виступив його довіреною особою.
- До Чернівецької облради балотувався від партії "Перемога Пальчевського".
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