У Хмельницькій області поліцейські викрили голову однієї з ОТГ на отриманні хабаря. Посадовець вимагав у підприємця майже 4 тисячі доларів за "потрібне" рішення виконкому.

Правоохоронці спіймали недобросовісного посадовця "на гарячому" – отриманні хабаря.

Читайте також В очільника Чернівецької РДА проводять обшуки: йому закидають вимагання хабаря

Що відомо про корупцію глави ОТГ

Посадовець вимагав у підприємця 3 800 доларів. Натомість обіцяв вплинути на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади.

Поліцейські затримали голову ОТГ у момент отримання ним частини хабаря – 1 300 доларів.

Що загрожу посадовцю

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про зловживання впливом, а саме – одержання хабаря.

Санкція статті передбачає штраф від 750 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12 750 – 25 500 гривень) або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру та обрання посадовцю запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Раніше Служба безпеки України затримала депутата Бориспільської районної ради на хабарі. Наразі невідомо, про яку саме суму мовиться. Екснардеп Ігор Мосійчук тоді заявив, що мовиться про "слугу народу" Юрія Будюка.



На Хмельниччині голову ОТГ спіймали на хабарі / Фото Нацполіції