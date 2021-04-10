На Хмельниччині поліція спіймала на хабарі голову ОТГ
У Хмельницькій області поліцейські викрили голову однієї з ОТГ на отриманні хабаря. Посадовець вимагав у підприємця майже 4 тисячі доларів за "потрібне" рішення виконкому.
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці спіймали недобросовісного посадовця "на гарячому" – отриманні хабаря.
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Що відомо про корупцію глави ОТГ
Посадовець вимагав у підприємця 3 800 доларів. Натомість обіцяв вплинути на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади.
Поліцейські затримали голову ОТГ у момент отримання ним частини хабаря – 1 300 доларів.
Що загрожу посадовцю
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про зловживання впливом, а саме – одержання хабаря.
Санкція статті передбачає штраф від 750 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12 750 – 25 500 гривень) або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.
Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру та обрання посадовцю запобіжного заходу.
На Хмельниччині голову ОТГ спіймали на хабарі / Фото Нацполіції
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