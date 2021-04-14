Колишньому чиновнику Міноборони повідомили про підозру. Експосадовець завдав державі збитків на 15 мільйонів. Ці гроші підозрюваний отримав завдяки оборудкам з квартирами для військових.

Провадження відкрили за фактом заволодіння державним майном за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Підозрюваний у 2016 році уклав додаткову угоду щодо інвестування будівництва на земельній ділянці військового призначення у Києві.

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Вартість 1 квадратного метра житла значно занизили

Таким чином підконтрольне підприємство отримало незаконні прибутки, адже занизило вартість проінвестованої площі.

Ціна 1 квадратного метра житла у будинках значно вища, ніж у актах приймання. Отож чиновник Міноборони безпідставно передав підконтрольному товариству майнові права на 1471 квадратний метр площі.

Зверніть увагу! Всупереч закону жодної квартири Міністерству оборони передано не було.

Сума завданої шкоди – 15 мільйонів гривень

Експертиза встановила суму завданої шкоди – 15 мільйонів гривень. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР.