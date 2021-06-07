По информации Службы безопасности подозреваемый в течение нескольких лет собирал и передавал данные своим кураторам. Они касались функционирования государственных органов власти в Украине.

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Подозреваемый работал на иностранные спецслужбы

С 2014 года фигурант дела работал в Администрации Президента, а позже в СНБО, поэтому имел доступ к информации секретного характера. В это время он и начал сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Так чиновник прорабатывал документы о сотрудничестве Украины с Евросоюзом, Китаем и Россией. Передавалась информация о международных отношениях, сфере экономики и внутренней политике.

Обратите внимание! Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Если вину докажут, то экс-чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.