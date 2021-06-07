За інформацією Служби безпеки підозрюваний протягом кількох років збирав і передавав дані своїм кураторам. Вони стосувались функціонування державних органів влади в Україні.

Більше тут Експрацівника Адміністрації президента і РНБО запідозрили у державній зраді

Підозрюваний працював на іноземні спецслужби

З 2014 року фігурант справи працював в Адміністрації Президента, а згодом в РНБО, отож мав доступ до інформації таємного характеру. У цей час він і розпочав співпрацю з іноземними спецслужбами.

Так посадовець опрацьовував документи щодо співпраці України з Євросоюзом, Китаєм та Росією. Передавалась інформація про міжнародні відносини, сферу економіки та внутрішню політику.

Зверніть увагу! Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Якщо вину доведуть, то експосадовця можуть загрожувати до 15 років позбавлення волі.