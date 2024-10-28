Экс-чиновника Сил логистики будут судить за незаконное обогащение на 56 миллионов гривен. Кроме этого, он декларировал недостоверную информацию. В суд уже направили обвинительный акт.

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Он врал в декларации

Речь идет об экс-начальнике Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ.

Правоохранители установили, что он незаконно получил активы на сумму 56 миллионов гривен. В частности, автомобиль Toyota 2022 года выпуска, квартиру в Киеве, областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 квадратных метра, 53 земельных участка в разных регионах, а также единый имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Он также умышленно внес заведомо недостоверные данные в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В ежегодной декларации за 2022 год он отразил наличные средства на общую сумму более 2 миллионов гривен.

При этом согласно официальным данным о доходах экс-чиновника и членов его семьи, а также их расходы, он не мог сэкономить указанные средства.

На активы наложен арест.