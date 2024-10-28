Експосадовця Сил логістики судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів гривень. Крім цього, він декларував недостовірну інформацію. До суду вже скерували обвинувальний акт.

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Він брехав у декларації

Мовиться про ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ.

Правоохоронці встановили, що він незаконно отримав активи на суму 56 мільйонів гривень. Зокрема, автомобіль Toyota 2022 року випуску, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 квадратних метри, 53 земельних ділянки у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Він також умисно вніс завідомо недостовірні дані до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. У щорічній декларації за 2022 рік він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

При цьому відповідно до офіційних даних про доходи експосадовця та членів його сім'ї, а також їхні витрати, він не міг заощадити вказані кошти.

На активи накладено арешт.