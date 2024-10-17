Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Согласно выводам экспертиз, эта амуниция не соответствовала государственным и военным стандартам Украины, техническим требованиям для закупки бронежилетов различных типов и не может должным образом защитить военных.

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Экс-чиновников Минобороны будут судить за растрату 2 миллиардов гривен

Речь идет о бывших заместителе министра обороны, руководителе Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также экс-начальнике управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Правоохранители установили, что во время действия военного положения они организовали закупку некачественных бронежилетов на средства, выделенные из государственного бюджета. Амуницию закупали по завышенным ценам со 100% оплатой.

Отмечается, что экс-чиновники без проверки приняли средства индивидуальной защиты и передали некачественную продукцию на военные склады ВСУ.

Всего в результате незаконных действий обвиняемых отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины не были должным образом укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму почти 2 миллиарда гривен,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Теперь экс-чиновникам инкриминировали растрату имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.