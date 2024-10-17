Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Згідно з висновками експертиз, ця амуніція не відповідала державним та військовим стандартам України, технічними вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів і не може належним чином захистити військових.

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Експосадовців Міноборони судитимуть за розтрату 2 мільярдів гривень

Йдеться про колишніх заступника міністра оборони, керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальника управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Правоохоронці встановили, що під час дії воєнного стану вони організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з державного бюджету. Амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою.

Зазначається, що експосадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.

Всього внаслідок незаконних дій обвинувачених окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму майже 2 мільярда гривень,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Тепер експосадовцям інкримінували розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.