Стало відомо, що державне підприємство Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) розірвало угоду з компанією-постачальником для ЗСУ вартістю понад 2 мільярдів гривень.

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Консерви із недійсними документами

Сама угода була укладена у липні 2024 року і передбачала постачання консервами армійських підрозділів на Донеччині до кінця поточного року.

Як повідомили у ДОТ, причиною "розриву" стало використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку. Виявилося, постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами.

ТОВ "Трейд Граніт Інвест" не матиме права брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Крім того, для постачальників, які не виконуватимуть свої зобов’язання, збільшать штрафи за подібні порушення – з 20 до 100 відсотків від вартості продукції.

До слова, у жовтні розслідування про постачання неякісних продуктів з боку "Трейд Граніт Інвест" опублікувало NGL.media. За даними журналістів, попри розірвання угоди, компанія все ж отримала частину з 2 мільярдів гривень за виконання поставок.

Окрім того, тепер ця ж компанія постачатиме продукти військовим частинам, розташованим у Львівській області. Відповідну угоду на понад 600 мільйонів гривень ДОТ уклав через два дні після публікації розслідування NGL.media.

У пресслужбі ДОТ пояснили, що порушення стосувалися тільки Донеччини.