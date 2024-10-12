Військові вже не вперше нарікали на якість товарів, які постачають до їхніх частин, адже подекуди навіть собакам ставало зле від такої їжі. Однак на зауваження не реагували. Журналістка NGL.media Єлизавета Чип поділилась з 24 Каналом, як вдалося підтвердити, що на фронт постачають неякісні товари.

Дивіться також "Ворог не відчуває дефіциту": у Нацгвардії заявили про критичну ситуацію на фронті

Деталі скандального розслідування

На початку липня до редакції NGL.media звернувся офіцер ЗСУ, який зараз воює на Покровському напрямку, та поскаржився на якість продуктів, які постачають в його підрозділ та в армію загалом. Найбільше питань викликають консерви, адже вони є основним продуктом споживання під час виконання бойових завдань

Дмитро Власенко надіслав нам посилку з десятьма рибними та м'ясними консервами. Ми в редакції влаштували дегустації. З 10 консервів 9 – місце у смітнику. Але оцінки смаку були суб'єктивними, а ось лабораторні дослідження на якість – об'єктивними,

– розповіла Єлизавета Чип.

Одну з консервів виробництва ТОВ "Ментеріка" відправили на лабораторний аналіз. Фахівці Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи зробили висновок, що ця консерва є неякісною та не відповідає державному стандарту.

"Мовиться про фактичну підміну вмісту у бляшанці – замість м'яса там рідина з жиром, зв'язками та шкірою. Це груба сполучна тканина, а її в тушонці взагалі немає бути. Під час розслідувала я виявила, що партія неякісної тушонки, яку поставили в ЗСУ, налічувала близько 11 тисяч бляшанок", – повідомила журналістка.

Зверніть увагу! Повне розслідування NGL.media про неякісні консерви для ЗСУ ви можете переглянути за посиланням.

У консервах, які куштувала редакція NGL.media, була надмірна кількість рідини, а саме м'ясо було неїстівним. Як уточнила пані Чип, "м'ясо на смак було як чобіт".

"З 10 її оцінка (тушонки ТОВ "Ментеріка" – 24 Канал) була б 2. Її можна було б їсти, якби у світі в принципі більше нічого не було б", – додала журналістка.

Хто винен у постачанні поганої продукції військовим

У ланцюгу постачання неякісних продуктів до ЗСУ залучені постачальники, виробники та Міністерство оборони України. В оборонному відомстві є спеціальне управління, яке відповідає за якість продуктів, які надають підрозділам.

В кожній угоді з постачальником прописано, що управління має перевіряти кожну партію консервів на відповідність державним стандартам, перш ніж постачати їх до військових частин. В декларації партії якості виробника неякісної партії консервів було зазначено, що управління цю партію перевіряло і воно визнало, що ця партія хороша,

– зауважила Чип.

Тож основна відповідальність за постачання неякісної партії консервів до ЗСУ лежить саме на управлінні при Міноборони.

Чому військові нечасто діляться скаргами

Чимало бійців, які давали коментарі NGL.media, робили це на умовах анонімності. За спостереженнями журналістки, цією проблемою мало діляться саме через побоювання щодо можливих наслідків.

Я у різних інтерпретаціях від різних військових чула про те, що незгідних та тих, хто багато говорить, відправляють "на нуль", звідки вже не повертаються. Та й це справжня війна, тому коли ти борешся за життя, питання їжі чи інших проблем, відходить на другий план,

– пояснила журналістка.

Саме цим можуть користуватися постачальники. Мовляв, якщо їсти більше немає чого, то з'їдять і це – війна все спише.

"Сподіваюся, що це і, можливо, подальші розслідування допоможуть Міноборони навести лад з цією застарілою системою постачання продуктів. Тому що насправді ця тушонка – лише один приклад. Бо нарікання є ж не лише на тушонку. Треба змінювати систему постачання, бо вона не працює", – наголосила Чип.

Крім того, обов'язково потрібно змінити систему контролю за якість продукції, що надходить нашим бійцям, які постійно ризикують своїм життям, аби протистояти ворогу.