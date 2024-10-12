Военные уже не впервые жаловались на качество товаров, которые поставляют в их части, ведь иногда даже собакам становилось плохо от такой пищи. Однако на замечания не реагировали. Журналистка NGL.media Елизавета Чип поделилась с 24 Каналом, как удалось подтвердить, что на фронт поставляют некачественные товары.

Смотрите также "Враг не испытывает дефицита": в Нацгвардии заявили о критической ситуации на фронте

Детали скандального расследования

В начале июля в редакцию NGL.media обратился офицер ВСУ, который сейчас воюет на Покровском направлении, и пожаловался на качество продуктов, ЧТО поставляют в его подразделение и в армию в целом. Больше всего вопросов вызывают консервы, ведь они являются основным продуктом потребления во время выполнения боевых задач

Дмитрий Власенко прислал нам посылку с десятью рыбными и мясными консервами. Мы в редакции устроили дегустации. Из 10 консервов 9 – место в мусорке. Но оценки вкуса были субъективными, а вот лабораторные исследования на качество – объективными,

– рассказала Елизавета Чип.

Одну из консервов производства ООО "Ментерика" отправили на лабораторный анализ. Специалисты Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе сделали вывод, что эта консерва является некачественной и не соответствует государственному стандарту.

"Речь идет о фактической подмене содержимого в жестянке – вместо мяса там жидкость с жиром, связками и кожей. Это грубая соединительная ткань, а ее в тушенке вообще нет быть. Во время расследования я обнаружила, что партия некачественной тушенки, которую поставили в ВСУ, насчитывала около 11 тысяч банок", – сообщила журналистка.

Обратите внимание! Полное расследование NGL.media о некачественных консервах для ВСУ вы можете посмотреть по ссылке.

В консервах, которые пробовала редакция NGL.media, было чрезмерное количество жидкости, а само мясо было несъедобным. Как уточнила госпожа Чип, "мясо на вкус было как сапог".

"Из 10 ее оценка (тушенки ООО "Ментерика" – 24 Канал) была бы 2. Ее можно было бы есть, если бы в мире в принципе больше ничего не было бы", – добавила журналистка.

Кто виноват в поставках плохой продукции военным

В цепи поставок некачественных продуктов в ВСУ вовлечены поставщики, производители и Министерство обороны Украины. В оборонном ведомстве есть специальное управление, которое отвечает за качество продуктов, что предоставляют подразделениям.

В каждом соглашении с поставщиком прописано, что управление должно проверять каждую партию консервов на соответствие государственным стандартам, прежде чем поставлять их в воинские части. В декларации партии качества производителя некачественной партии консервов было указано, что управление эту партию проверяло и оно признало, что эта партия хорошая,

– отметила Чип.

Поэтому основная ответственность за поставки некачественной партии консервов в ВСУ лежит именно на управлении при Минобороны.

Почему военные нечасто делятся жалобами

Многие бойцы, которые давали комментарии NGL.media, делали это на условиях анонимности. По наблюдениям журналистки, этой проблемой мало делятся именно из-за опасений относительно возможных последствий.

Я в разных интерпретациях от разных военных слышала о том, что несогласных и тех, кто много говорит, отправляют "на ноль", откуда уже не возвращаются. И это настоящая война, поэтому когда ты борешься за жизнь, вопрос еды или других проблем, отходит на второй план,

– объяснила журналистка.

Именно этим могут пользоваться поставщики. Мол, если есть больше нечего, то съедят и это – война все спишет.

"Надеюсь, что это и, возможно, дальнейшие расследования помогут Минобороны навести порядок с этой устаревшей системой поставок продуктов. Потому что на самом деле эта тушенка – лишь один пример. Потому что нарекания есть же не только на тушенку. Надо менять систему снабжения, потому что она не работает", – подчеркнула Чип.

Кроме того, обязательно нужно изменить систему контроля за качество продукции, поступающей нашим бойцам, которые постоянно рискуют своей жизнью, чтобы противостоять врагу.