Про це заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначив, що російські війська продовжують штурми малими групами, супроводжуючи їх дронами, і активно ведуть артилерійський вогонь.

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Яка ситуація на сході України

Назаренко повідомив, що окупанти продовжують тиснути на позиції українських військових. Він зазначив, що ситуація залишається критичною вздовж всієї лінії фронту на сході.

Росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, сил, боєприпасів і озброєння. На жаль, ворог не відчуває дефіциту в стволах, гарматах і дронах. Якість і тактико-технічні характеристики засобів у ворога гірші, але росіяни намагаються це компенсувати величезною кількістю,

– розповів військовий.

За словами Назаренка, бойові дії відбуваються майже щогодини по всій лінії розмежування. Він також зазначив, що російські війська продовжують застосовувати тактику штурмів малими групами.

"Ці малі групи ворог супроводжує дронами. Дронами, оснащеними боєприпасами для скидання, та FPV-коптерами. Ворог усе активніше веде прицільний вогонь з артилерії та окопується. Уся лінія фронту червона", – підкреслив він.

Що повідомляє британська розвідка про ситуацію на сході

За інформацією британської розвідки, російські війська частково оточили місто Селидове і, ймовірно, спробують його захопити в найближчі тижні.

Одночасно російські сили просуваються до центру міста Торецьк, але їхнє просування відбувається повільно, і теперішні позиції в місті залишаються вразливими для українських контратак.

У Вугледарі, який російські війська захопили на початку жовтня 2024 року, наступ за межами міста просувається повільно. У відомстві зауважили, що це місто розташоване на перетині двох ключових фронтів – Запорізького і Донецького, що надає йому стратегічне значення.

Крім того, на сході Запоріжжя помітні ознаки активізації російських наступальних дій. Згідно з повідомленнями, російські війська захопили село Кам'янське на трасі Запоріжжя – Мелітополь.

Однак цей район залишався відносно стабільним понад рік, і наразі невідомо, чи зможуть російські сили продовжити наступ у цьому напрямку.