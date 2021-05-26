В чем подозревают бывших депутатов

По данным следствия, подозреваемые скрывали факт оккупации Крыма Россией. Тогда они были депутатами Севастопольского городского совета и преступлением занимались совместно с коллегами.

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Чтобы легитимизировать действия государства-оккупанта, в марте 2014 года депутаты одобрили ряд постановлений о проведении так называемого "общекрымского референдума", "независимости АР Крым и города Севастополя", "создание Республики Крым", принятии Севастополя в состав России и тому подобное.

После оккупации полуострова, подозреваемые продолжили свою деятельность в незаконно созданном органе "законодательное собрание города Севастополя", обеспечивая его функционирование,

– рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем в качестве так называемых "депутатов" оккупационных партий "Единая Россия" и "ЛДПР" баллотировались во время незаконных выборов в вымышленное "законодательное собрание".

Подозреваемые оказывали помощь представителям России в подрывной деятельности против Украины. Кроме того, они перешли на сторону врага и способствовали становлению оккупационных властей России путем непосредственного участия в незаконно созданных органах власти.

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