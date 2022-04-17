Бывшая должностница и экс-нардепка по состоянию на 16 января рассказала, как чувствует себя пожилая женщина. Мол, у нее практически началась новая жизнь после эвакуации.

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Решила, что начинает жить

Бабушке Анны Коваленко 75 лет. Она пробыла на территории оккупированной россиянами почти месяц. Ее дом уцелел и это можно считать везением, ведь обломками снарядов там порубило сарай.

Осталась без света, воды, связи, и вся наша семья очень переживала за нее. Кто-то из ее соседей погиб от рук оккупантов, близкая подруга – соседка от болезни,

– рассказала Коваленко.

После освобождения бабушку эвакуировали в Закарпатье. Еще на пути туда она решила, что теперь начинает жить.

Теперь собирается заграницу

По словам Анны, женщина до войны не могла самостоятельно дойти до конца огорода. А по прибытии на новое место она обошла несколько магазинов и обновила гардероб.

Также купила новый чемодан и белье, чтобы посетить внуков, которые живут в Португалии. Теперь женщина сказала, что никогда и ничего не будет откладывать на потом.

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