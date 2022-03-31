24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.
Обратите внимание В вас сидят русские архетипы, – Арестович об "измене" среди украинцев после переговоров
Трогательная реакция бабушки в освобожденном селе
Пока неизвестно, где именно это произошло. Однако реакция людей на украинских военных очевидная и максимально трогательная.
Надеюсь, меня за видео из зачистки не "вжарят". Я просто не мог его не показать. Как они ждали нас!... Родненькие,
– написал Вячеслав Савченко.
Ночное обращение Зеленского от 30 марта: смотреть видео