24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке .

Обратите внимание В вас сидят русские архетипы, – Арестович об "измене" среди украинцев после переговоров

Трогательная реакция бабушки в освобожденном селе

Пока неизвестно, где именно это произошло. Однако реакция людей на украинских военных очевидная и максимально трогательная.

Надеюсь, меня за видео из зачистки не "вжарят". Я просто не мог его не показать. Как они ждали нас!... Родненькие,

– написал Вячеслав Савченко.

К теме! После освобождения от оккупантов города Ирпень Киевской области Минобороны обнародовало видео с мэром города. Он рассказал о ситуации в Ирпене и призвал людей пока не ехать назад и думать о своей безопасности.