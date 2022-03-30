Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Оккупанты встретили здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Освобождение города Ирпень

Городской голова освобожденного от российских захватчиков Ирпеня Александр Маркушин показал, как город выглядит сейчас. Следует заметить, что он не просто возглавляет городок, но и является командиром подразделения территориальной обороны.

Известно, что разрушены многие дома и многоэтажные дома, как и 50% объектов критической инфраструктуры. В частности, не пережил нашествия русских орков и дом мэра, который принадлежал его родителям и пережил Вторую мировую войну. Туда прилетел русский снаряд.

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Александр Маркушин также обратился к жителям Ирпеня, заявив, что, несмотря на освобождение города, не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Не нужно в это время возвращаться в город. То, что мы город освободили и заканчиваем зачищать, здесь опасно. От снаряда, градов, минометов ничто не спасет, никто не спасет,

– подчеркнул мэр Ирпеня.

Он добавил, что обязательно сообщит, когда можно будет возвращаться. Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил Ирпеню на Киевщине звание города-героя.

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