Об этом украинский президент сообщил в обращении в ночь на 25 марта. Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, пишет 24 канал.
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Зеленский отметил усилия украинцев
"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Всем украинкам и украинцам, которые делают все, что могут, для нашей победы и мира там, где они есть", – подчеркнул глава государства.
Ранее звание "Город-герой" получили:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Обращение Зеленского в ночь на 25 марта: смотрите видео