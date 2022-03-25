Про це український президент повідомив у зверненні вночі проти 25 березня. Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ, пише 24 канал.
Читайте також Зеленський звернувся до Євроради та народів Європи
Зеленський відзначив зусилля українців
"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами і присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Усім українкам та українцям, які роблять усе, що можуть, для нашої перемоги та миру там, де вони є", – наголосив глава держави.
Раніше звання "Місто-герой" отримали:
- Харків;
- Чернігів;
- Маріуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Звернення Зеленського у ніч проти 25 березня: дивіться відео