Про це український президент повідомив у зверненні вночі проти 25 березня. Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ, пише 24 канал.

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Зеленський відзначив зусилля українців

"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами і присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Усім українкам та українцям, які роблять усе, що можуть, для нашої перемоги та миру там, де вони є", – наголосив глава держави.

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Звернення Зеленського у ніч проти 25 березня: дивіться відео