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Визволення міста Ірпінь

Міський голова звільненого від російських загарбників Ірпеня Олександр Маркушин показав як місто виглядає зараз. Варто зауважити, що він не просто очолює містечко, але і є командиром підрозділу територіальної оборони.

Відомо, що зруйновано багато домівок та багатоповерхових будинків, як і 50% об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, не пережив навали російських орків й будинок мера, який належав ще його батькам та пережив Другу світову війну. Туди прилетів російський снаряд.

Як виглядає Ірпінь після звільнення: дивитися відео

Олександр Маркушин також звернувся до жителів Ірпеня, заявивши, що попри звільнення міста, не варто нехтувати власною безпекою.

Не треба у цей час повертатися у місто. Те, що ми місто звільнили й закінчуємо зачищати, тут небезпечно. Від снаряда, градів, мінометів ніщо не спасе, ніхто не спасе,

– наголосив мер Ірпеня.

Він додав, що обов'язково повідомить, коли можна буде повертатися. Додамо, що президент України Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню, що на Київщині, звання міста-героя.

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