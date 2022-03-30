Раднику Офісу Президента Олексію Арестовичу не сподобалося, що після переговорів у Стамбулі деякі українці почали говорити про "злив" України. Він заспокоїв крикунів: жодного зливу інтересів нашої держави не буде.

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"Навіщо ви це носите в собі?"

Арестович не розуміє, для чого українці носять у собі страх "зради", як це притаманно росіянам.

Це російські архетипи: боятися, не вірити, не довіряти. Чекати, що влада обмане або зробить щось підле. Викорінюйте це у собі,

– попросив радник ОП.

Також він підкреслив, що всі, хто кричить про "зраду", посилаються на російські джерела та російські трактування переговорів.

Окрім того Арестович зазначив, що на переговорах у Стамбулі ми просунулися по всім лініям та не пішли на жодні компроміси.

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