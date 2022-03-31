24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.
Зверніть увагу У вас сидять російські архетипи, – Арестович про "зраду" серед українців після переговорів
Зворушлива реакція бабусі у звільненому селі
Наразі невідомо, де саме це сталося. Проте реакція людей на українських військових очевидна та максимально зворушлива.
Сподіваюсь, мене за відео з зачистки не "вжарять". Я просто не міг його не показати. Як вони чекали нас!… Рідненькі,
– написав В‘ячеслав Савченко.
Нічне звернення Зеленського від 30 березня: дивитися відео