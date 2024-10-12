Об этом заявил экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус в новом интервью. Операцию Сил обороны Украины на Курщине он назвал "впечатляющим наступлением".

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Какой результат дала операция ВСУ на Курщине

По словам Петреуса, ситуация на фронте в Украине является сложной, а потребность в оружии и снарядах остается очень значительной.

Он отметил, что западные страны должны признать, что нужно сделать все возможное, чтобы Украина смогла остановить россиян, а затем отбросить их назад.

И в конце концов, у вас есть очень впечатляющее наступление на курском направлении. Полная неожиданность, мы видели, какой несогласованной и неэффективной была реакция Владимира Путина на эту операцию. В том, как он реагировал на прорыв собственной границы, мы видим его безрассудство, которая в конце концов дала Украине нужное время и успех в продвижении,

– пояснил Дэвид Петреус.

По словам экс-начальника ЦРУ, россияне уже сейчас "отвечают на это", хотя пока это не остановило продвижение украинской армии.

Ваши (украинские, – 24 Канал) солдаты взяли сотни пленных, что дает возможность пополнить обменный фонд, и мы видим, как последние недели украинские пленные возвращаются домой. Все это положительный результат операции,

– подытожил Петреус.

К слову, в этом же интервью экс-глава ЦРУ объяснил, почему переговоры Украины и России сейчас невозможны. По его словам, основной причиной является то, что каждая сторона хотела бы видеть другую динамику.