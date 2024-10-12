Про це заявив ексначальник ЦРУ Девід Петреус у новому інтерв'ю. Операцію Сил оборони України на Курщині він назвав "вражаючим наступом".

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Який результат дала операція ЗСУ на Курщині

За словами Петреуса, ситуація на фронті в Україні є складною, а потреба у зброї та снарядах залишається дуже значною.

Він наголосив, що західні країни повинні визнати, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна змогла зупинити росіян, а потім відкинути їх назад.

І зрештою, у вас є дуже вражаючий наступ на курському напрямку. Повна несподіванка, ми бачили, якою неузгодженою та неефективною була реакція Владіміра Путіна на цю операцію. У тому, як він реагував на прорив власного кордону, ми бачимо його нерозсудливість, яка зрештою дала Україні потрібний час та успіх у просуванні,

– пояснив Девід Петреус.

За словами ексначальника ЦРУ, росіяни вже зараз "відповідають на це", хоча поки що це не зупинило просування української армії.

Ваші (українські, – 24 Канал) солдати взяли сотні полонених, що дає можливість поповнити обмінний фонд, і ми бачимо, як останні тижні українські полонені повертаються додому. Усе це позитивний результат операції,

– підсумував Петреус.

До слова, у цьому ж інтерв'ю ексголова ЦРУ пояснив, чому переговори України та Росії зараз неможливі. За його словами, основною причиною є те, що кожна сторона хотіла би бачити іншу динаміку.