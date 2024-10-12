Про це в інтерв'ю заявив ексначальник ЦРУ Девід Петреус. За його словами, росіяни мають "втричі, вчетверо чи навіть більше" населення, ніж Україна, на яке вони можуть спиратися.

Читайте також Росії загрожують серйозні проблеми у 2025 році: що може змусити її до переговорів

Чи можливі переговори з Росією

У Девіда Петреуса запитали, чи актуальні і можливі зараз переговори з Росією, адже ідеї про певні компромісні рішення лунають дедалі частіше.

Ні. І, можливо, на це є певні причини. Я не думаю, що Росія зараз хоче вести переговори. І я майже впевнений, що Україна також не хоче вести переговори. Гадаю, кожна сторона хотіла би бачити іншу динаміку,

– відповів ексначальник ЦРУ.

Петреус додав, що українські лідери, безумовно, не схильні формально відмовлятися від частини своєї території. Водночас росіяни думають, що вони все ще можуть досягти трохи більшого на полі бою і намагаються це зробити.

До слова, раніше у низці західних ЗМІ з'явилися публікації, що Україна нібито готова до територіальних поступок Росії. У відповідь в МЗС виступили із різкою заявою.