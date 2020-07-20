После назначения на должность в конце октября 2016 года Новак начал действия, направленные на получение взяток от участников тендеров. Об этом написал глава САП Назар Холодницкий на своей фейсбук-странице.

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Схемы Новака: что говорит Холодницкий

Холодницкий раскрыл некоторые детали схем, в которых подозревают Новака. Так, в частности вывод в оффшоры на Кипре денег, которые якобы поступали от "консультационных услуг", а на самом деле были ежемесячной взяткой, отмечает Холодницкий.

Так, Новак объявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по 45 тысяч евро ежемесячно на протяжении 2 лет на счета компании, зарегистрированной на Кипре.

Этому же субъекту тендерных процедур, пишет Холодницкий, было объявлено требование учредить на территории Польши совместное предприятие с уставным капиталом 1 миллион злотых, 50% которого должно было бы принадлежать через подставных лиц Новаку.

Холодницкий также написал, что в Польше было создано две компании, уставный капитал которых пополнялся за счет взяток, полученных от участников тендеров Укравтодора. "В частности, в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму 20 и 50 тысяч евро, а также переданы наличные на сумму 49 тысяч долларов США, которые в дальнейшем были внесены в уставный фонд одного из предприятий", – добавил он.