Новак требовал от иностранной компании ежемесячной взятки в 45 тысяч евро, – Холодницкий
Славомир Новак, которого 20 июля задержали в Польше, вымогал у иностранной компании платить ему каждый месяц 45 тысяч евро в течение двух лет. Используя служебные полномочия, Новак влиял на участников тендерных процедур, которые брались за ремонты дорог.
После назначения на должность в конце октября 2016 года Новак начал действия, направленные на получение взяток от участников тендеров. Об этом написал глава САП Назар Холодницкий на своей фейсбук-странице.
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Схемы Новака: что говорит Холодницкий
Холодницкий раскрыл некоторые детали схем, в которых подозревают Новака. Так, в частности вывод в оффшоры на Кипре денег, которые якобы поступали от "консультационных услуг", а на самом деле были ежемесячной взяткой, отмечает Холодницкий.
Так, Новак объявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по 45 тысяч евро ежемесячно на протяжении 2 лет на счета компании, зарегистрированной на Кипре.
Этому же субъекту тендерных процедур, пишет Холодницкий, было объявлено требование учредить на территории Польши совместное предприятие с уставным капиталом 1 миллион злотых, 50% которого должно было бы принадлежать через подставных лиц Новаку.
Холодницкий также написал, что в Польше было создано две компании, уставный капитал которых пополнялся за счет взяток, полученных от участников тендеров Укравтодора. "В частности, в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму 20 и 50 тысяч евро, а также переданы наличные на сумму 49 тысяч долларов США, которые в дальнейшем были внесены в уставный фонд одного из предприятий", – добавил он.
Дело Славомира Новака: коротко
- В Польше 20 июля задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
- Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
- САП инкриминирует Новаку взяточничество за продление сроков ремонта автодорог.
- Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.
- По данным Gazeta Wyborcza в районной прокуратуре Варшавы, Новаку грозит шесть обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор.
- Обыски по делу начались одновременно в Украине и Польше 20 июля.