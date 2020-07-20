Славомір Новак, якого 20 липня затримали у Польщі, вимагав у іноземної компанії платити йому кожного місяця 45 тисяч євро упродовж двох років. Використовуючи службові повноваження, Новак впливав на учасників тендерних процедур, що бралися за ремонти доріг.

Після призначення на посаду наприкінці жовтня 2016 року Новак розпочав дії, спрямовані на отримання хабарів від учасників тендерів. Про це написав голова САП Назар Холодницький на своїй фейсбук-сторінці.

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Схеми Новака: що каже Холодницький

Холодницький розкрив деякі деталі схем, у яких підозрюють Новака. Так зокрема виведення в офшори на Кіпрі грошей, що нібито надходили від "консультаційних послуг", а насправді були щомісячним хабарем, зазначає Холодницький.

Так, Новак оголосив одному із учасників тендерних процедур про необхідність сплачувати йому по 45 тисяч євро щомісячно упродовж 2 років на рахунки компанії, зареєстрованої на Кіпрі.

Цьому ж суб'єкту тендерних процедур, пише Холодницький, була оголошена вимога заснувати на території Польщі спільне підприємство зі статутним капіталом 1 мільйон злотих, 50% якого мало б належати через підставних осіб Новаку.

Холодницький також написав, що в Польщі було створено дві компанії, статутний капітал яких поповнювався за рахунок хабарів, отриманих від учасників тендерів Укравтодору. "Зокрема, у жовтні 2017 року банківські рахунки підконтрольної особи були поповнені двома траншами на суму 20 та 50 тисяч євро, а також передано готівку на суму 49 тисяч доларів США, які в подальшому були внесені у статутний фонд одного із підприємств", – додав він.

Справа Славоміра Новака: коротко