В агентстве по противодействию коррупции рассказали, что на экс-главу ГФС уже составили и направили в суд админпротокол. Имени чиновника пока не называют.
Актуально У НАПК есть вопросы насчет более 40 бывших чиновников и политиков
Размер премий, которые он себе назначил, был максимальным (30% от должностного оклада), а размер надбавки за интенсивность труда колебался от 100 до 1000% от его должностного оклада,
– говорится в сообщении.
Всего в течение апреля НАПК составило и направило в суды 37 админпротоколов из-за нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, речь идет о конфликте интересов, получении подарков, совместительстве и совмещении с другими видами деятельности.
Детали
- Один из глав местной государственной администрации начал работу на публичной службе. В то же время он продолжил занимать должности директоров в сразу нескольких предприятиях и получал за это зарплату.
- Начальница одной из налоговых инспекций получила в подарок не от близких людей сразу 2 гаража. Их стоимость составляет более 160 000.
- Руководитель отдельного структурного подразделения ГБР приняла решение относительно человека, с которым имеет неприязненные отношения. Одному из работников предложили установить премию в размере 1%.