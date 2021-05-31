В агентстве по противодействию коррупции рассказали, что на экс-главу ГФС уже составили и направили в суд админпротокол. Имени чиновника пока не называют.

Актуально У НАПК есть вопросы насчет более 40 бывших чиновников и политиков

Размер премий, которые он себе назначил, был максимальным (30% от должностного оклада), а размер надбавки за интенсивность труда колебался от 100 до 1000% от его должностного оклада,

– говорится в сообщении.

Всего в течение апреля НАПК составило и направило в суды 37 админпротоколов из-за нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, речь идет о конфликте интересов, получении подарков, совместительстве и совмещении с другими видами деятельности.

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