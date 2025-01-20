Женщине удалось "заработать" более 922 000 гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Теруправление ГБР в Мелитополе.

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Что известно о махинациях супругов в бригаде ТРО в Запорожье

Экс-командиру и его жене суд избрал меры пресечения. Их взяли под стражу с правом внесения залога в сумме 980 тысяч гривен за каждого.

Нескольким сообщникам фигурантов дела, а именно командирам подразделений бригады, также избрана мера пресечения – личное обязательство.

Напомним, что супруги даже развелись для "успеха" дела.

Свою жену подозреваемый устроил на должность стрелка в конце июля 2023 года, после чего она начала получать "боевые" выплаты, якобы находясь на фронте.

Однако, все это время женщина служила рядом с мужем и занималась коневодством. Кроме того, она покинула воинскую часть на 2 недели, которые провела в Польше.

В общем подозреваемой удалось обогатиться на более 922 тысячи гривен с июля 2023 года по апрель 2024 года.

Всем фигурантам дела грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.