Известно, что женщина "заработала" более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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Жена комбрига занималась коневодством и ездила за границу
Следствие установило, что в конце июля 2023 года фигурант дела устроил жену в свою бригаду на должность стрелка с целью оформления повышенных выплат.
Чтобы формально соблюсти закон, супруги даже развелись, однако находились в родственных отношениях,
– говорят в ГБР.
Позже участниками сделки стали еще двое подчиненных комбрига – командиры подчиненных ему подразделений. Именно они выдавали фейковые документы, что якобы женщина воевала на линии соприкосновения.
Таким образом она с июля 2023 года по апрель 2024 года незаконно "заработала" более 922 тысяч гривен.
"Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть", – установило следствие.
Экс-комбриг обеспечил жене фейковые боевые выплаты / Фото ГБР
Теперь экс-комбриг, его жена и двое подчиненных подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
Кроме этого, мужчины и еще один подчиненный – в служебном подлоге, а женщина – в самовольном оставлении воинской части.
Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.