Відомо, що жінка "заробила" понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.
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Дружина комбрига займалася конярством та їздила за кордон
Слідство встановило, що наприкінці липня 2023 року фігурант справи влаштував дружину у свою бригаду на посаду стрільця з метою оформлення підвищених виплат.
Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах,
– кажуть у ДБР.
Пізніше учасниками оборудки стали ще двоє підлеглих комбрига – командири підпорядкованих йому підрозділів. Саме вони видавали фейкові документи, що нібито жінка воювала на лінії зіткнення.
У такий спосіб вона з липня 2023 року по квітень 2024 року незаконно "заробила" понад 922 тисячі гривень.
"Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину", – встановило слідство.
Екскомбриг забезпечив дружині фейкові бойові виплати / Фото ДБР
Тепер екскомбриг, його дружина та двоє підлеглих підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Окрім цього, чоловіки та ще один підлеглий – у службовому підробленні, а жінка – у самовільному залишенні військової частини.
Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.