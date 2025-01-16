Відомо, що жінка "заробила" понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Дружина комбрига займалася конярством та їздила за кордон

Слідство встановило, що наприкінці липня 2023 року фігурант справи влаштував дружину у свою бригаду на посаду стрільця з метою оформлення підвищених виплат.

Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах,

– кажуть у ДБР.

Пізніше учасниками оборудки стали ще двоє підлеглих комбрига – командири підпорядкованих йому підрозділів. Саме вони видавали фейкові документи, що нібито жінка воювала на лінії зіткнення.

У такий спосіб вона з липня 2023 року по квітень 2024 року незаконно "заробила" понад 922 тисячі гривень.

"Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину", – встановило слідство.

Екскомбриг забезпечив дружині фейкові бойові виплати / Фото ДБР

Тепер екскомбриг, його дружина та двоє підлеглих підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Окрім цього, чоловіки та ще один підлеглий – у службовому підробленні, а жінка – у самовільному залишенні військової частини.

Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.