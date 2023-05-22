В суде мужчина заявил, что сожалеет только о том, что разоблачили его преждевременно. По данным следствия, бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции планировал взрывы на Одесской железной дороге.

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Прокуроры доказали, что эксмилиционер был завербован российской разведкой после начала полномасштабной войны.

Осужденный собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, ситуацию в портах Одессы, Черноморска и железнодорожное сообщение.

Полученные сведения он планировал передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях сил обороны на южном направлении.

– говорится в сообщении СБУ.

Для выполнения вражеской задачи мужчина приобрел три видеокамеры, он установил их вдоль железнодорожных путей в пригороде Одессы для фиксирования проезжих грузовых поездов.

Данные, фиксировавшие камеры, в реальном времени через мобильное приложение получали представители спецслужб страны-агрессора. Агент получил 50 тысяч гривен на закупку и установку камер.

Мужчина выполнял задание по указаниям врага / Фото СБУ

Обратите внимание! В СБУ и Офисе Генпрокурора не называют имени предателя. Однако, УП со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что осужденным является бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге. 41-летний Антон Мисик.



Спецназовцы помешали диверсии и задержали предателя / Фото СБУ

Мужчину поймали с поличным

Во время выполнения очередной задачи россиян у железнодорожных путей мужчину и задержали. Тогда у него изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 12 тротиловых шашек весом 3,2 килограмма, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

Злоумышленник при себе имел взрывчатку / Фото СБУ

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, однако не раскаялся. Во время последнего слова он сказал, что сожалеет только о преждевременном разоблачении его взрывной деятельности против Украины,

– рассказали в офисе генпрокурора.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским "куратором", но осмотрительность ему не помогла. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

Суд по части 2 статьи 111 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.