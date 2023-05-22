У суді чоловік заявив, що жалкує лише про те, що викрили його передчасно. За даними слідства, колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції планував вибухи на Одеській залізниці.

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Прокурори довели, що ексміліціонер був завербований російською розвідкою після початку повномасштабної війни.

Засуджений збирав розвіддані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, ситуацію в портах Одеси, Чорноморська та залізничне сполучення.

Отримані відомості він планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Для виконання ворожого завдання, чоловік придбав три відеокамери, він встановив їх уздовж залізничних колій у передмісті Одеси для фіксування проїжджих вантажних потягів.

Дані, які фіксували камери, в реальному часі через мобільний застосунок отримували представники спецслужб країни-агресора. Агент отримав 50 тисяч гривень на закупівлю та встановлення камер.

Чоловік виконував завдання за вказівками ворога / Фото СБУ

Зверніть увагу! В СБУ та Офісі Генпрокурора не називають імені зрадника. Однак, УП з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах пише, що засудженим є колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці 41-річний Антон Мисик.



Спецпризначенці завадили диверсії та затримали зрадника / Фото СБУ

Чоловіка спіймали на гарячому

Під час виконання чергового завдання росіян біля залізничних колій чоловіка й затримали. Тоді у нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кілограма, детонатори, підривач і протитанкову міну.

Зловмисник при собі мав вибухівку / Фото СБУ

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, проте не розкаявся. Під час останнього слова він сказав, що жалкує лише про передчасне викриття його підривної діяльності проти України,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність і канали зв'язку зі своїм російським "куратором", та обачність йому не допомогла. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Суд за частиною 2 статті 111 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України засудив чоловіка до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.