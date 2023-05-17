У справі йдеться про те, що незаконною діяльністю почав займатися Козєєв від травня 2022 року. З-поміж іншого, він надсилав представникам ворожої держави відомості про розташування військових об'єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об'єктів критичної інфраструктури у Львівській області.

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Завдяки зраднику окупанти дізналися щонайменше про розташування 5 мостів на Львівщині. І загалом йдеться про те, що зафіксовано 25 випадків передачі коригувальником інформації росіянину Сергієві Варіну.

Під час обшуку в Козєєва вилучили телефон, який став одним із ключових доказів. Обвинувачений відмовлявся підтвердити, що телефон належить йому. За допомогою спеціальних програм слідчі змогли відновити на телефоні Козєєва видалені знімки, які, ймовірно, він також надсилав росіянам,

– написали в "Судовому репортері".

Разом з тим там зазначили, що своєї провини підсудний не визнав та під час засідань поводився досить зухвало. Скажімо, під час оголошення вироку не взяв документ з текстом та сказав, що потрібно нібито його відправити до Верховного Суду.

Засідання суду щодо справи Козєєва / фото "Судового репортера"

Зверніть увагу! Козєєв є громадянином України, хоч народився у місті Улан-Уде, яке є столицею Бурятії, що в Росії. Від 2008 до 2010 року він був умовно засуджений за шахрайство. Власне, у тодішній справі йшлося про незаконне привласнення ним 3 600 гривень.

Відомо, що коригувальник до початку повномасштабного вторгнення періодично їздив до Росії та працював там.

Також він активно користувався російськими додатками, такими як "Сбербанк", "Кошелек", "Роснефть", "Авто.ру".

Водночас він хотів отримати російське громадянство та навіть листувався щодо цього з представниками ворожої держави.

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Згадаємо, що не так давно 24 Канал писав про 18-річну зрадницю з Луганської області Ірину Стремилову. Дівчина називає себе "волонтеркою", однак насправді допомагає окупантам видавати пропагандистську газету та їздить у Москву на псевдофоруми.