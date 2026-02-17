Укр Рус
17 февраля, 19:25
Обновлено - 20:10, 17 февраля

Герману Галущенко избрали меру пресечения: какой размер залога определил судья

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Герману Галущенко избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью внести залог в размере 200 миллионов гривен.
  • Галущенко заявил, что не будет собирать 200 миллионов на залог, а будет искать средства на адвокатов для апелляции.

17 февраля состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения эксминистру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Он подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации.

Судебное заседание по делу Галущенко длилось несколько часов. Прокуратура просила судью отправить бывшего министра в СИЗО с возможностью внести залог в 425 миллионов гривен. Об этом пишут ВАКС и Центр по противодействию коррупции

Какую меру пресечения Галущенко избрал судья? 

Сам Галущенко на заседании заявлял, что 425 миллионов – это для него непосильная сумма. Он не сможет выплатить такой залог. 

ВАКС отправил экс-министра энергетики Германа Галущенко под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 миллионов гривен.

В случае внесения залога Галущенко должен будет соблюдать следующие обязанности:

  • не отлучаться из Киева и Киевской области;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас";
  • сдать загранпаспорт;
  • носить электронный браслет.

Хотя судья вдвое уменьшил сумму залога, Герман Галущенко остался недоволен. В суде он заявил, что не будет собирать 200 миллионов в залог. Подозреваемый будет искать средства на адвокатов, чтобы те подали апелляцию.

Ранее сам Галущенко говорил, что нормальной считал бы сумму залога до 30 миллионов гривен.

Адвокат Галущенко и представитель прокуратуры рассказали, что сейчас решают будут ли подавать апелляцию по решению, отмечает "Радио Свобода".

Что известно о деле Германа Галущенко?

  • 15 февраля экс-министр энергетики и юстиций был задержан при попытке пересечь государственную границу. На следующий день чиновнику вручили подозрение в легализации средств похищенных на защите энергетики страны в рамках дела "Мидас".
  • Одним из эпизодов легализации сторона обвинения считает оплату за обучение его детей в Швейцарии. Сумма предполагаемой легализации составляет более 400 миллионов гривен. Сам Галущенко отрицает вину.
  • Относительно обучения детей, то экс-министр заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплачивал "богатый крестный отец".
  • К слову, о возможной причастности Галущенко к делу "Мидас" стало известно в ноябре. Тогда к нему пришли с обысками детективы НАБУ. После этого Галущенко лишился должности министра юстиций, но никакого подозрения не получил.
  • Чиновник заявлял, что ходил на допросы и выступал по делу как свидетель.