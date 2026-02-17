Герману Галущенко избрали меру пресечения: какой размер залога определил судья
- Герману Галущенко избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью внести залог в размере 200 миллионов гривен.
- Галущенко заявил, что не будет собирать 200 миллионов на залог, а будет искать средства на адвокатов для апелляции.
17 февраля состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения эксминистру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Он подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации.
Судебное заседание по делу Галущенко длилось несколько часов. Прокуратура просила судью отправить бывшего министра в СИЗО с возможностью внести залог в 425 миллионов гривен. Об этом пишут ВАКС и Центр по противодействию коррупции.
Смотрите также Россия использует тему коррупции во время войны как оружие против Украины: как западные СМИ этим манипулируют
Какую меру пресечения Галущенко избрал судья?
Сам Галущенко на заседании заявлял, что 425 миллионов – это для него непосильная сумма. Он не сможет выплатить такой залог.
ВАКС отправил экс-министра энергетики Германа Галущенко под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 миллионов гривен.
В случае внесения залога Галущенко должен будет соблюдать следующие обязанности:
- не отлучаться из Киева и Киевской области;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас";
- сдать загранпаспорт;
- носить электронный браслет.
Хотя судья вдвое уменьшил сумму залога, Герман Галущенко остался недоволен. В суде он заявил, что не будет собирать 200 миллионов в залог. Подозреваемый будет искать средства на адвокатов, чтобы те подали апелляцию.
Ранее сам Галущенко говорил, что нормальной считал бы сумму залога до 30 миллионов гривен.
Адвокат Галущенко и представитель прокуратуры рассказали, что сейчас решают будут ли подавать апелляцию по решению, отмечает "Радио Свобода".
Что известно о деле Германа Галущенко?
- 15 февраля экс-министр энергетики и юстиций был задержан при попытке пересечь государственную границу. На следующий день чиновнику вручили подозрение в легализации средств похищенных на защите энергетики страны в рамках дела "Мидас".
- Одним из эпизодов легализации сторона обвинения считает оплату за обучение его детей в Швейцарии. Сумма предполагаемой легализации составляет более 400 миллионов гривен. Сам Галущенко отрицает вину.
- Относительно обучения детей, то экс-министр заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплачивал "богатый крестный отец".
- К слову, о возможной причастности Галущенко к делу "Мидас" стало известно в ноябре. Тогда к нему пришли с обысками детективы НАБУ. После этого Галущенко лишился должности министра юстиций, но никакого подозрения не получил.
- Чиновник заявлял, что ходил на допросы и выступал по делу как свидетель.