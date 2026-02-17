Герману Галущенко избрали меру пресечения: какой размер залога определил судья

17 февраля состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения эксминистру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Он подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации.

Судебное заседание по делу Галущенко длилось несколько часов. Прокуратура просила судью отправить бывшего министра в СИЗО с возможностью внести залог в 425 миллионов гривен. Об этом пишут ВАКС и Центр по противодействию коррупции.

Какую меру пресечения Галущенко избрал судья?

Сам Галущенко на заседании заявлял, что 425 миллионов – это для него непосильная сумма. Он не сможет выплатить такой залог.

ВАКС отправил экс-министра энергетики Германа Галущенко под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 миллионов гривен.

В случае внесения залога Галущенко должен будет соблюдать следующие обязанности:

не отлучаться из Киева и Киевской области;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас";

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Хотя судья вдвое уменьшил сумму залога, Герман Галущенко остался недоволен. В суде он заявил, что не будет собирать 200 миллионов в залог. Подозреваемый будет искать средства на адвокатов, чтобы те подали апелляцию.

Ранее сам Галущенко говорил, что нормальной считал бы сумму залога до 30 миллионов гривен.

Адвокат Галущенко и представитель прокуратуры рассказали, что сейчас решают будут ли подавать апелляцию по решению, отмечает "Радио Свобода".

Что известно о деле Германа Галущенко?