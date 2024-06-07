Говорится об Александре Ярмошевиче, который в конце марта попал в скандал. Так, в сети опубликовали кадры, как глава Ровненского ТЦК и СП целовался с сотрудницами.
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Скандальный начальник ТЦК из Ровно получил новую должность
После скандала и увольнения из ТЦК и СП Ярмошевича отправили на фронт. Как пишут в СМИ, он уже вернулся и станет командиром новой бригады. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении журналистов ТСН.
В то же время в комментарии ZAXID.NET Ярмошевич подтвердил, что его действительно назначили на должность командира бригады. Сейчас он прибыл в высший штаб для получения распоряжений, однако другие подробности раскрывать не стал.
Часть будет формироваться с нуля и может быть расположена в любом месте. Я еще даже не принял должность, поэтому не знаю, откуда у журналистов такая информация,
– сказал Ярмошевич в комментарии изданию.
Как заявляют журналисты ТСН, бывшего руководителя Ровненского ТЦК якобы перевели в Ужгород. Впрочем, Ярмошевич эту информацию не подтвердил.
Скандал с главой Ровненского ТЦК
- В конце марта в сети начали распространяться кадры, как в ТЦК мужчина целовал разных сотрудниц. На видео зафиксировали три разных женщины, с которыми был чиновник. Впоследствии стало известно, что в центре скандала оказался глава Ровненского ТЦК и СП 36-летний Александр Ярмошевич.
- 28 марта 2024 года в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что по факту распространенных в сети видео начали служебную проверку. Кроме того, сообщили также об отстранении Ярмошевича. Впоследствии сам Ярмошевич заявил, что написал рапорт на увольнение и будет переводиться в боевую часть.
- Интересно, что украинцы реагировали на эту ситуацию по-разному. Так, одни осуждали действия военкома, а другие – в шутку писали, что начальнику ТЦК "просто все завидуют". Более того, некоторые пользователи даже утверждали, что жена Ярмошевича якобы также не осуждала действия своего мужа, который целовался с сотрудницами Ровненского ТЦК и СП.