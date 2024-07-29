Речь идет о Сергее Евсюкове и Дмитрии Неелове. По данным следователей, они находились на "должностях", когда в ночь на 29 июля в одном из бараков прогремел взрыв.

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"Тогда погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, 9 из них умерли из-за неоказания им неотложной медицинской помощи. Еще около 150 – получили ранения", – напомнили в СБУ.

В чем обвиняют Евсюкова и Неелова

Правоохранители отметили, что оба подозреваемых осознавали последствия взрывов и количество пострадавших, но умышленно затягивали с эвакуацией раненых в медучреждения.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Евсюкову и Неелову о подозрении по статьям о жестоком обращении с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой.

По данным следствия, в ноябре 2022 года обоих мужчин оккупанты "заменили на должностях" и сейчас они скрываются на временно захваченной части территории Донецкой области.



Евсюкову и Неелову объявили подозрения по делу теракта в Еленовке / Фото Офис Генпрокурора

Первые результаты расследования теракта в Еленовке

Офис генпрокурора сообщил, что это первые результаты расследования массового убийства украинских военнопленных в Еленовке.

Это первый результат расследования массового убийства украинских военнопленных в Еленовке. Никто из причастных не останется безнаказанным,

– отметили в прокуратуре.

По данным следствия, взрывы прогремели после отбоя в промежуток времени между 23:00 28 июля и 01:00 29 июля 2022 года. В то время в бараке находились 193 военнопленных полка Азов.

В ходе расследования следователи и прокуроры получили показания 20 потерпевших и более 30 свидетелей; провели 48 судебно-медицинских экспертиз.

Установили и идентифицировали 49 погибших военнослужащих, из них 48 – в соответствии с выводами судебных молекулярно-генетических экспертиз, и еще одного погибшего – из показаний потерпевших и свидетелей.

Важно! В ходе расследования установлено, что после взрыва подозреваемые, "несмотря на наличие тяжелых ранений и большое количество пострадавших, несмотря на призывы о помощи", намеренно затягивали с оказанием медицинской помощи и эвакуацией военнослужащих в медучреждение.